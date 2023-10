Lindora laadal laupäeval koos teiste vanematekogu liikmetega sõna võtnud riigikogu liige Anti Allas lausus Lõuna-Eesti Postimehele, et on vastava ettepanekuga kaitseministeeriumi poole juba pöördunud.

«Kuigi Nursipalu tulevikku puudutavad otsused on juba tehtud, ei tohi lusikat veel maha visata, sest paljusid asju on võimalik mõistlikumalt teha. On oluline, et räägime ühel häälel, seda enam, et panustame oma piirkonnas kaitseväe heaks võrreldes teistega rohkem. Vähemalt mina olen selle suuna esindaja, kes NATO-t vaenlasena ei näe – olukord maailmas on ju hukas. Samas peame hoidma oma maad, loodust ja kultuuri.»