Valgamaa kutseõppekeskuses peetakse sügisesi lõpuaktusi

„Nende õpilaste puhul on tegemist täiskasvanud õppijatega ja seetõttu on õppetöö korraldus paindlik, iga rühma õppetöö planeeritakse rühma avamisest lähtuvalt. Näiteks töökohapõhises õppes lepitakse tööandjaga kokku õppes osalejad ja osalemise aeg ning vastavalt sellele õperühm käivitub. Ka uute rühmade moodustamine käib selliselt, et kusagil piirkonnas tekib vajadus ning siis komplekteerime koos tööandjatega õpperühma ja alustame õppetööga,“ selgitas Erni Ajaots.