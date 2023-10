Häirekeskus küsib tagasisidet

Kui varem on rahulolu uuritud telefoni- ja veebiküsitluse kaudu, siis nüüd katsetatakse uusi viise. Neist esimesena meetodit, kus septembris hädaabinumbrile helistanutele saadetakse SMSi teel veebilink LimeSurvey keskkonna küsitlusele.

Hädaabiteate menetlemisel kogutavad andmed ei võimalda võtta inimesega ühendust muul viisil kui telefoninumbriga, mistõttu on selle kaudu inimestelt tagasiside küsimine parim võimalus.

«Uue metoodika katsetamiseks saadame sõnumi 500 helistajale, kellele politsei, pääste või kiirabi välja saatsime. Tahame teada, kas need inimesed said asjakohast kiiret abi,» selgitas häirekeskuse 112 teenuse juht Karmen Oks. «Selleks palume vastust neljale küsimusele. Vastajad saavad hinnata, kas kõne vastuvõtja küsimused olid selged ja arusaadavad ja kas helistaja sai abi või suuniseid.»

Juhuvalimisse võetakse helistajad, kelle kõnele järgnes abi väljasaatmine. Valimist on välistatud SIM-kaardita seadmelt tehtud kõned ning võimalike traagiliste tagajärgedega seotud kõned. Jälgitakse, et inimeselt ei küsitaks tagasisidet rohkem kui kord aastas, talle jääb ka õigus tagasiside andmisest keelduda.

«Pettuste vältimiseks on oluline teada, et kui saate SMSi telefoninumbrilt +372 8272 2090, on tegemist häirekeskuse saadetud sõnumiga,» rääkis Oks.