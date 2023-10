«Siis tuleb äri kinni panna, teist ega kolmandat varianti ma ei näe,» on Valgas 15 aastat tegutsenud automüügifirmat Atfan vedav Allar Koik maksuteemalise vestluse alguses konkreetne. Automaks peaks praeguste plaanide kohaselt jõustuma 2025. aastal.

«Kui me maksustame neid sõidukeid nii, nagu tahetakse, siis meil jäävadki kõigile siin Eestis siseringi autod, nagu on Soomes. Väljastpoolt vist ei ole võimalik enam kasutatud autosid tuua. Esmane registreerimismaks läheb niivõrd kalliks, kuigi selle täpset suurust me veel ei tea. Praegu käib inimeste hirmutamine,» lausus Koik.