Riik läks abi jagamisel üle toidukaartidele

«Tänavu kevadel alanud üleminek toidukaartide süsteemile näitas, et inimesed võtavad selle kiiresti omaks, saades samal ajal ise juurde ka valikuvabadust oma ostukorvi koostada,» ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Minister tõi positiivse muutusena välja ka omavalitsuste sotsiaaltöötajate koormuse vähenemise. «Kui varem jäi eriti just nendes omavalitsustes, kuhu toidupanga meeskond veel jõudnud ei olnud, kogu pakendamine, jagamine, nimekirjadesse kandmine sotsiaaltöötaja kanda, siis uue süsteemiga muutub ka see paindlikumaks. Inimesel tekib endal võimalus oma päevatoimetuste juures lähimasse kauplusesse minna ja vajalikud ostud seal teha,» lisas Riisalo.

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala toimepidevuse juhi Tea Varraku sõnul on see süsteem terves Euroopas uudne. «Katsetusi üleminekuks on tehtud ka teistes riikides, aga ükski riik ei ole tervikuna toidukaartide süsteemile veel üle läinud,» ütles Varrak.