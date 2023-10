Kadri Napritson-Acuna: millega sa õieti tegeled, meie riigikogu?

Seda lugu ei kirjuta ma kui ühe konkreetse erakonna esindaja. Töötades riigikogu esimehe büroos, mille funktsioon on kogu parlamendi heaolu eest seista, esitan artiklis mõtteid, mis on kõrvaltvaataja peegeldused toimuvast ning parteipoliitikaülesed. Olen ju siiski ka mina valija, maksumaksja, murelik Eesti riigi kodanik.

Ei saa salata, et riigikogu reputatsioon on viimaste kuude jooksul varasemaga võrreldes mõnevõrra langenud. Märksõnad on siinkohal eelkõige kütusekaardid, kuluhüvitised üldiselt, suures saalis toimuv sõnavahetus, istungilt väljakõndimine ning sisulise arutelu puudumine, mida avalikkusele väga intensiivselt ka ilmekate lugude ja piltidega edastatakse.