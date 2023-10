Jaan Rapp: miks me ei hooli endast?

Nüüd võib nii mõnigi inimene küsida, mis on pildil valesti. On ju kiiduväärt, kui bussijuht turvavöö kinnitamise kohustust meelde tuletab ja reisijad sellele kenasti ka reageerivad.

Tegelikult ootan juba aastaid salamisi, et pärast bussijuhi pöördumist ei läheks bussis massiliseks turvavööde plõksumiseks. Et inimesed oleks need ise juba ühissõidukisse sisenemise järel kinnitanud. Ei peaks ju tegu olema tüütu kohustuse, vaid enesestmõistetava tegevusega enda turvalisuse huvides.

Paraku on paljud Eesti bussireisijad kahetsusväärselt loiud turvavöid kinnitama. Eriti siis, kui roolikeerajad seda kohustust sõidu algul meelde ei tuleta. Sain sellele kinnituse mõni päev tagasi, kui reisisin sellise firma bussiga, kus ei tavatseta turvavöö olulisust meelde tuletada. Enda ümber ei hakanud silma ühtegi inimest, kellel see peale minu veel kinnitatud olnuks.

Et olukord tõsiselt soovida jätab, kinnitas ka transpordiameti tellimusel kaks aastat tagasi tehtud uuring. Selle järgi teadis 84% vastanutest, et turvavöö bussis kinnitada tuleb, kuid vaid 45% tegi seda regulaarselt. Tundub, et kahjuks pole olukord paari aastaga oluliselt paranenud.



Mis küll aitaks? Üks lihtne viis asja parandada oleks see, kui bussifirmad senisest veel rohkem reisijatele turvavöö kinnitamise kohustust – pigem küll vajadust – meelde tuletavad. Ja ehk tuleks hakata ka koguma lugusid inimestelt, kes ühissõiduki järsul pidurdamisel just turvavöö tõttu halvimast pääsenud on? Inimene õpib ju sageli pigem ikka teiste kui enda kogemustest.