Otepää Kultuurikeskustel on nüüd oma kodulehekülg

Otepää Kultuurikeskused, mille alla kuuluvad Otepää, Sangaste, Nõuni ja Puka kultuurimajad, on nüüd koondunud ühise veebilehe alla, kust on leitavad kõikide kultuurimajade sündmuste kalendrid, huviringid, majade hinnakirjad ja palju muud põnevat: www.otepaakultuur.ee.

Kuna kõik kultuurimajad on üks kultuuripere, on oluline, et kodulehekülje külastaja saab kõikide majade info kergesti kätte.

„Mul on tõeliselt hea meel, et üks meie unistus Otepää valla kultuuriruumis on taas täitunud. Oleme seda pikalt ettevalmistanud ja kaalunud erinevaid variante, nüüd oleme tulemusega väga rahul,“ sõnas Otepää Kultuurikeskuste juhataja Jorma Riivald. „Arendustöö kodulehe osas jätkub, tagasiside kasutajatelt on väga oodatud, ainult nii saame me muuta selle keskkonna veel huvitavaks ja kasutajasõbralikumaks. Tänan kõiki, kes panid kodulehe valmimisele õla alla!“