Õigusbüroo pakub tasuta nõustamist

HUGO.legal on Eesti suurim õigusabiteenuse pakkuja ning koostöös Justiitsministeeriumiga on nad nõustanud inimesi juba viimased kuus aastat.

Tänavu täitus ettevõtmisel ka väike verstapost – nende õigusabi on kasutanud 55 000 inimest. «Neid, kes abi võiks vajada on kindlasti veel palju. Praktikas näeme, et õigusprobleemid kuhjuvad samamoodi nagu ka tervise-, raha- ja kõik muud probleemid, mistõttu õigeaegne tegutsemine on hädavajalik,» teatas firma.