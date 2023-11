Balti metal-bändid ühendavad jõud tuuri ja kogumikalbumiga

Äsja teistes Eesti linnades eduka albumiesitluste seeria lõpetanud Tankistile on Tartu, Riia ja Vilniuse sündmused viimased, kus uus album “Forced Equal” peaaegu tervikuna elavale ettekandele tuuakse. “Oleme uhked, et plaadiesitlused kohalikus piirkonnas saavad niivõrd väärika punkti, pakkudes publikule mitte ühe, vaid koguni kolme samavõrra tugeva ansambli verivärsket muusikat,” kommenteerib Tankisti ninamees Kevin Marks.

Neljapäeval avaneb Eesti publikule esmakordne võimalus näha Leedu üht juhtivat thrash metal’i bändi ja tuuri idee loojat Shvininiai Sharvaid, kelle uus album “The Great Paradise of Tomorrow” on pälvinud positiivset vastukaja koguni maailma ühes tuntumas metal-ajakirjas Metal Hammer. Kriitikute silmis pöörab album päid särava musikaalsuse ja unikaalse lähenemisega, tuues oskuslikult mängu isegi saksofoni. Ansambli loominguline juht Orestas Motužis on juba elevil: “Tuuriga tähistame meie ühiseid Balti juuri, bändide uusimate albumite avaldamist ja thrash metal’i skeene arengut tänase päevani.”