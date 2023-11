Anti Allas: vanade viguritega pole enam midagi teha

Omavalitsuses toimetamine ja parlamendipoliitika on nagu öö ja päev. Omavalitsuses on häid asju lihtsam teha, nad ei takerdu nii kiirelt eriarvamuste rägastikku. Aga Toompeal tuleb lisaks 101 erinevalt mõtlevale riigikogu liikmele ja kuuele fraktsioonile leida kooskõla ametnike, lobirühmade, koalitsioonileppesse kirjutatu ja saja muu argumendi vahel. Kokkulepped on keerulised tulema ja valdavalt ei saa tulemustega päris rahule jääda, kuna need on kompromiss väga paljudest vaatepunktidest.