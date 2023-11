Tõrva katsetab lahendust riigi perearstipõuale

«Miks teema üleval on: tervisekassa on öelnud, et Tõrva puhul on olukord väga keeruline, kehvemaks ikka lausa annab minna,» tunnistas Tõrva vallavolikogu esimees Maido Ruusmann. «Kõik kolm perearsti, kes meil vastuvõtte teevad, on asenduslepingutega. Seda seetõttu, et kui kunagi tehti konkursid, ükski perearst põhikohaga tööle asuda ei soovinud. Kahel perearstil saab aga asendusleping läbi selle aasta lõpus ja ühel mais.»