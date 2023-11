Räpina vallas asuva Võõpsu raamatukogu hoidja Aili Jürmanni on kohalikud väga soojalt vastu võtnud, kuigi sinna kanti asus ta elama alles mõne aasta eest. Sealsest lugemis­klubist on saanud paari nädala tagant koos käiv põnevate kohtumiste klubi. Esinejaid ja publikut inspireerib õdus õunaaed, mis on kevadsuviste ürituste paigana kasutusele võetud. Kunstinäitustel on väljas olnud nii Eesti tippude kui kohalike kunstnike töid.