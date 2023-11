Sotsiaalkindlustusameti 2021. aasta uuringust tuleb välja, et iga neljas Eesti täiskasvanu peab laste füüsilist karistamist paratamatuks. 2018. aastal leiti Praxise uuringus, et iga viies vanem karistab oma last füüsiliselt. Seega on lastevastane vägivald Eestis endiselt ulatuslik probleem.