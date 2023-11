Hundijahi algus lükkub edasi

Jahimeeste selts soovis asja täpsustada ja pöördus keskkonnaameti poole. Keskkonnaameti teatel on nad koostamas otsust hundijahi korraldamiseks sel jahiaastal. Eelnõu on valmis ja see on saadetud tutvumiseks huvirühmadele. Tagasisidet oodatakse hiljemalt 6. novembriks.

Seejärel vaatab keskkonnaamet laekunud ettepanekud läbi ning vajadusel võtab neid arvesse küttimise korraldamisel. Huvirühmade kaasamine on keskkonnaameti selgituse põhjal vajalik selleks, et võimaldada ühiskonnal kaasa rääkida olulise suurkiskja ohjamisel ja kaitsel, teatas jahimeeste selts.

Eeltoodud põhjustel lükkub edasi ka hundijahi algus, kuid see-eest tuleb põhjalikumalt kaalutud otsus, mis arvestab jahimeeste seltsi teatel rohkem erinevate osapoolte huvidega.

Hundijahi alguse mõnepäevase viibimisega keskkonnaameti esindaja sõnul suuremat kahju ei kaasne, kuna lumeta ilmaolud on hundijahi pidamiseks niikuinii ebasoodsad ning nende tabamine seniste kogemuste põhjal ülimalt keeruline.

Jahimeeste selts on oma sisendi ja arvamuse hundi küttimise osas andnud läbi suurkiskjate koostöökogu.

Hundijaht kestab jahikalendri järgi 1. novembrist veebruari lõpuni.