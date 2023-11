Võrumaa vallad torkavad biojäätmete äraveo võimaluste kaardil punasena silma

Elanikule on kõige mugavam, kui liigiti kogutud jäätmeid saab ära anda oma kodu lähedalt. Kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud jäätmevedu on üks lihtsamaid viise selle tagamiseks. Keskkonnaameti jäätmebüroo ülevaade kohalike omavalitsuste jäätmekorraldusest näitab, et jäätmeveo korraldus on muutunud elanikule mugavamaks kümnes omavalitsuses. Vaid kuues omavalitsuses ei ole biojäätmete vedu korraldatud. “Kohalikud omavalitsused on teinud head tööd, võimaldades elanikele biojäätmete üleandmist jäätmevedajale. Nüüd peab igaüks neid võimalusi kasutama hakkama ja andma oma panuse jäätmekoguste vähendamisse,” ütles Keskkonnaameti jäätmebüroo juhataja Helen Akenpärg.