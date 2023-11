Kunstikuu avasõnad öelnud Tiina Lall lausus, et kunstikuud korraldatakse juba 33. korda. «See on auväärt number. Idee autoriteks olid Merce Mäe ja Raul Oreškin. Kunstikuu tähistamine on saanud pikaajaliseks traditsiooniks ning usun, et see jätkub pikki aastaid.»