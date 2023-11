Otepää talveöölaulupidu on pühendatud Eesti rokiklassikale

Tegemist on traditsioonilise laulupeoga, mis toimub keset lumist talvepealinna. IX Otepää Talveöölaulupidu on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 lisaprogrammist.

Talveöölaulupeo kunstiline juht ja peadirigent, Otepää kultuurimaja kultuurikorraldaja Merle Soonberg ütles, et tegelikult on tal viimasest talveöölaulupeost veel hing härdust täis. „Talveöölaulupidu on pidu, mida ma igal aastal siiralt ootan. Mulle, kui muusikule, läheb korda fantastiline muusika ja inimesed, kelle nägudest on näha, et muusika neile midagi annab. Olen väga elevil, sest selle aasta repertuaaris on Eesti rokiklassika, mis loob talveöös kindlasti erilise meeleolu.“