Lähipäevil tuleb kuni 11 kraadi sooja

Laupäeva öösel pilvisus tiheneb. Vihmasadu liigub saartelt ida-kirde suunas ja laieneb hommikuks üle maa. Puhub kagutuul 7-13, puhanguti 15, rannikul kuni 20 m/s. Sooja on 3-9 kraadi. Päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma, õhtupoolikul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub kagu- ja lõunatuul 7-13, puhanguti 15, rannikul kuni 18 m/s, pärastlõunal nõrgeneb veidi. Sooja on 6-11 kraadi.

Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-10, saartel puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi, saarte rannikul tuleb kuni 8 kraadi sooja. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati võib vihma sadada. Puhub kagutuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 5-10 kraadi.