Varastatud teler viis jälgede jahile

Kui oktoobris Valgamaal Muhkva külas Kairi Säinase tühjalt seisvasse majapidamisse sisse murti, viidi sealt muu hulgas ära katkine telekas. Uudis käis meediast läbi ja kui üks naaberküla naine hiljuti seal kandis metsa alla visatud telerit märkas, tekkis oletus, et ehk on tegu sama aparaadiga.

Puude all vedelevat telerit märkas Muhkvast 12 kilomeetri kaugusel Raavitsa külas elav Maarika Kõks, kes ka ise sissemurdmiste pärast kahju kannatanud. «Sõitsin metsavahi talust läbi ja lapselaps kõrval ütles, et näe, metsa all on telekas. Et äkki seesama, mis kuskilt ära varastati,» meenutas Kõks.