Tartlased Sirje Karro ja Raul Pärnasalu langesid möödunud kuul varguse ohvriks, kui nende Õru aleviku kinnistult varastati Pärnasalu tööandjale kuuluv järelhaagis koos mehe enda soetatud ehitusmaterjaliga. Selle materjaliga loodeti kinnistul olev suvila ehitada selliseks, et seal oleks võimalik regulaarselt sees elada.

Pärast sellekohase artikli avaldamist meedias teatas Karro, et osa varastatud kraamist on leitud. «Järelhaagis on juba kätte saadud ja ehk saadakse ka paharetid kätte, kes sellise teoga hakkama said,» sõnas Karro neljapäeval.