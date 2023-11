Miks uue toidukaardiga vaid ühes poeketis maksta saab?

«Kas kogu riik ikka on kaetud Rimidega?» küsis Võrus elav Helgi Heku, juhtides tähelepanu asjaolule, et selle poeketi kauplused jäävad paljudele maainimestele kodust päris kaugele. «Miks ei kasutata Coopi kaarte? Coopi poed on maapiirkondades suuremates kohtades olemas. Mõnesse asulasse aga käivad autopoed. Eriti vanemad ja haiged inimesed ei suuda ju kaugele minna. Samuti lastega üksikvanemad,» lisas ta.