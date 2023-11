Õpetaja ja noortekirjanik Liina Vagula ütleb, et talle meeldivad suured väljakutsed, nagu on seda ka noortele kirjutamine. «On noori, kes ei taha lugeda. Ja minu väljakutse ongi see, et vähemalt mõne noore lugemishuvi pärast minu kirjutatud raamatute lugemist veidigi kasvaks,» tunnistab ta.