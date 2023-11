Võrus aastakümneid taksot sõitnud Rait Karba seisab oma uue elektriauto ees ning tõdeb naljaga pooleks: «Mulle ei meeldi, kui keegi must targem on, kuid see auto kipub olema.» Targaks peab mees aga ka oma elektriauto soetamise otsust, sest selle sõidukulud on mehe arvutuste kohaselt eelmise autoga võrreldes kuni neli korda väiksemad.