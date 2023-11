Valga vallajuht seikleb Aafrikas

Valga vallajuht Monika Rogenbaum ja Koikküla raamatukoguhoidja Hille Tamman siirdusid reisile Lõuna-Aafrika Vabariiki, läbi põigatakse ka Svaasimaalt. See on naistel teine ühine Aafrika-reis, varem on nad käinud Namiibias.