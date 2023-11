Poliitiku kodu lähedal tegutseb mõmmik

Kunagi Venemaalt Eestisse tulnud mesikäpaga otsest seost siiski pole, ent Tõrva vallas Hummuli kandis on karu tegutsemas küll. Neli aastat tagasi suvel said suurt tähelepanu Pihkvast pärit karud Polja ja Proša, kes jalutasid ringi Valgamaa asulates. Sellele Mihailov naljaga viitaski. «Kui karud toona kasvandusest lahti pääsesid, siis Proša tuli meile õue ja lõhkus aia kahest kohast maha,» meenutas ta.

Värske pilt on rajakaameraga tehtud ühest mõmmikust metsloomadele mõeldud söödakohas, kus loom oli kolm ööd järjest käinud. «See oli huumoriga, et vana karu tuli kadunud poega otsima. Aga karude arvukus on tõusnud. Laupäeval sõitsin Hummulist Valka, umbes kell 13.30 läks enne Seene peatust suur karu üle tee Koorküla poole metsa. Eks nad liiguvad praegu juba ära talveunne,» sõnas Mihailov.