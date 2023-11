Margit Tali nägi teledebüüdi eel temaatilist und

34-aastane Tali nägi oma teledebüüti ilmateadustajana ööl vastu neljapäeva ka unes. «Nägin, et lugesin esimest korda ilma ja unustasin eesti keele,» naeris rõõmsameelne naine. «Kui ütleksin, et tunnen end superkindlalt, siis tegelikult luiskaksin, sest eks ikka on väike eetrieelne närv sees,» lisas ta enne esmaetteastet.