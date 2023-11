«Riik on küll lubanud toetada omavalitsusi, kes teevad kuueklassilisi koole, aga kuna rahaline võit ei ole ilmselt kuigi suur, me seda teed ei lähe,» rääkis vallavanem. «Võimalik on teha ka üks suur kool, mis meile samuti ilmselt ei sobi. Seetõttu on kõige tõenäolisem, et Põlva kooliga ühineb Tilsi ning üheks kooliks ühinevad Mooste, Vastse-Kuuste ja Ahja tingimusel, et igas kohas jääb võimalus lõpetada üheksa klassi.»