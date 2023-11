Valev Sisov paneb valgamaalased sportima

Kui kogenud treener Valev Sisov endale kuuluvasse Valga staadioni jõusaali jõuab, on tal seljataga pikk päev Lüllemäe põhikoolis. Ent Lüllmäelgi pole Sisov ainult kehalise kasvatuse õpetaja, ta on kogu Lüllemäe ja Karula kandi spordielu eestvedaja. Olgu seal tegu mõne matka ja võistluse või uute sportimisvõimaluste rajamisega, ikka on nende taga Valev Sisov.