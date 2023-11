Loho on tuntud ka esitajanime Ané all, samuti on ta laulnud ansamblis Anmatino. Loho kaubamärgiks võib pidada sügavalt haaravaid sõnumeid ja unikaalset helikeelt. Kontserdi korraldajate sõnul liigutab tema muusika ühtaegu südant ja paneb jalad tantsima.