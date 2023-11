GALERII ⟩ Käärikul toimunud konverents tõi kokku terve Eesti eest seisjad

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas rõhutas, et me peaksime jõudma sinna, et kõikides koolides saaksid lapsed võimalikult palju liikuda. Samuti on Kallase sõnul oluline ka ruum ja aeg väljaspool kooli – kuna pool meie põhikoolilastest õpib täna linnas, on oluline ka linnaruumi kujundades mõelda sellele, et lastel oleks turvalisi võimalusi õues liikumiseks ja mängimiseks. Minister tõi välja, et oluline on teha olemasolevad koolihoovid ja spordiväljakud kõigile lahti.

Põltsamaa valla lasteaia direktor Annika Madissoni arvates laste liikumisaktiivsuse tõstmiseks on tähtis tuua lasteaiaõpetajate ja lapsevanemateni teadmist, et liikumine on lastele vajalik, seda on vaja teha rohkem ning et see ei ole lastele ohtlik. Lüllemäe Kooli direktor Mart Kase lisas, et kui haridusasutustes on loodud võimalused liikumiseks, näiteks madalseiklusrajad, tenniseväljakud, olemas on mänguvahendid ja võimalus jalgrattaga sõita, tahavad lapsed olla õues ilmast hoolimata. Kase arvates on laste liikumisharjumuste kujundamisel oluline kaasata ka lapsevanemaid, näiteks korraldada koolide juures näidistreeninguid mitte ainult lastele, vaid ka lapsevanematele. TÜ Liikumislabori juhataja Merike Kull rõhutas, et lisaks kooliajale on oluline, kuidas laps tuleb kooli ja läheb pärast koju, kas ta saab läbida seda teekonda aktiivselt – jalgsi või rattaga. Veel üks oluline võimalus, mida võiks koolides tänasest rohkem ära kasutada, on Kulli arvates õuevahetund. Liikuma Kutsuva Kooli programmi kogemus näitab, et kui õuevahetund on koolipäeva osa ja koolihoovis on vastavaid vahendeid liikumiseks ja mängimiseks, siis lapsed ka tahavad liikuda.