Murest murtud lambakasvataja: huntide rünnakud on süstemaatilised

Võsavillemid on tema lambakarjas käinud alates maikuust kümmekond korda. Täpset kordade arvu ei oska Kanepi vallas Hauka külas tegutsev lambakasvataja ja lambapügamisteenuse pakkuja enam peast öeldagi, sest ta on juba järje kaotanud. Viimati käisid hundid rüüsteretkel mõni nädal tagasi.

«Paar aastat tagasi meil ei olnud suurt muret huntidega, mõni jõlkus meie alast läbi ja võttis mõne lamba siin-seal. Aga praegu on täiesti süstemaatiline – seltskond hunte on ennast sisse seadnud ja vahepeal tundub, et ega nad väga midagi muud ei söögi kui lambaid,» rääkis Siim Sellis, kel on nüüd lambaid alles 200 ringis.