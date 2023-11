President näeb ettevõtete keerulisele ajale järgnemas kasvuperioodi

«Positiivne ootus tuleviku ees on eriti oluline keerulistel aegadel nagu praegu. See, mis tuleb kolme, viie või kümne aasta pärast, on meie enda teha. Kõigile langustele on varem või hiljem järgnenud kasvuperiood. Selle kasvuperioodi edu sõltub aga meie endi otsustest ja julgusest unistada. Veidi unistamist, lootust ja optimismi käib alati edu juurde,» sõnas president Alar Karis Eesti parimate ettevõtete tunnustusgalal.

Vabariigi President andis üle tänavuse aasta ettevõtte tiitli Tartu biotehnoloogiaettevõttele Icosagen Cell Factory ning aasta noore ettevõtja tiitli ettevõtte Revismo omanikule ja juhile Kristo Klementile.

President Karis ütles sõnavõtus Eesti ettevõtjatele, et optimismita jäävad igal juhul võimalused kasutamata. «Kes ei usu kasvuvõimalustesse, see ei investeeri. Ja kes ei investeeri, sel ei realiseeru kasvuvõimalused sõltumata sellest, kas need võimalused eksisteerisid pelgalt unistustes või olidki päriselt olemas,» sõnas ta. K«indlad valikud ei vii aga unistusteni. Kui ei oleks optimistidest unistajaid, siis poleks meil tänaseid tehnoloogiaettevõtteid ega ükssarvikuid.»

«Jätan rääkimata sellest, kuidas võiks valitsus teha meie ettevõtluskeskkonda paremaks ja leevendada välisinvestorite võimalikku hirmu siia tulla. Tahaksin aga tuua välja kolm põhjust, miks võiksime praegusest majanduslangusest tulla läbi paremini kui eelmistest,» sõnas riigipea ettevõtjatele ning märkis järgmist: