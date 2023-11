Esmaspäeval sajab mitmel pool vihma

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva üksikute selgimistega pilves ilm. Öö hakul sajab kohati vihma, pärast keskööd laieneb tihedam vihmasadu Lõuna-Eestist põhja suunas, lääne pool on sadu harvem. Paiguti võib olla udu. Puhub valdavalt ida- ja kagutuul 2–8, öö hakul Lääne-Eesti saarte rannikul puhanguti 11 m/s. Sooja on 3–7 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagu- ja idatuul 3–7 m/s. Lainekõrgus on kuni 0,6 meetrit. Öö hakul sajab kohati vihma ja võib olla udu, pärast keskööd laieneb lõuna poolt juba tihedam sadu. Nähtavus on enamasti mõõdukas või halb. Sooja on 4–7 kraadi.

Esmaspäeva päeval on enamasti pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma, tihedam on sadu Kesk- ja Ida-Eestis. Puhub idakaare-, pärastlõunal muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Sooja on 5–9 kraadi.