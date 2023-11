Suurim erandile lootev talu on Tarvi Tuusisele kuuluv 52 hektari suurune Linnupalu majapidamine, mis koosneb kolmest üksteisega kokku puutuvast kinnistust. Nagu kirjas märgitakse, võtavad need enda alla pool protsenti polügooni pindalast.

«Kinnistul asuvad elumajad asuvad ca 500 meetri kaugusel harjutusala kavandatavast piirist ning kõik kinnistud jäävad väljapoole laskevälju ja taktikaalasid ning ka UXO-alasid,» seisab 5. oktoobril kaitseministeeriumile saadetud kirjas. «Kinnisasi on omaniku jaoks suure emotsionaalse väärtusega, kuna see on olnud tema perekonnale koduks juba alates 1938. aastast.»