Räpina elanikul täitus 102. eluaasta

Aleksandra tütre sõnul ei vaja väärikas eas daam kuuldeaparaati ega ka prille ning tema sõnul on tegemist igati reipa naisega. Kuigi ta väsib kergesti, püüab ta alati olla virge ja optimistlik. Aleksandra kurdab vaid selle üle, et suviti Võõpsus olles jääb tema tutvusringkond aasta-aastalt väiksemaks, kuna samas eas sõpru pole piirkonnas enam just väga palju.