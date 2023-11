Õpiring jagab Põlvamaal kodanikuharidust

«Keskendume sellele, mis on meie õigused ja kohustused kodanikuna, aga ka sellele, kui palju saab üksikisik kogukonna või riigi elu mõjutada. Teeme seda Põhjamaades populaarse õpiringi meetodil, mis on üks kaasavamaid aruteluvorme.»

Paesi sõnul lähtutakse kodanikuõnne ja vabahariduse ideedest. «Kodanikuõnn ei sõltu inimese east ja just seetõttu on kogukonnaringidesse oodatud inimesed igas vanuses. Kogukond ei ole üksi, vaid koos tegutsemine ja just vabatahtlik tegevus on võimalus näidata oma oskusi ning panustada ühtlasi parema elukeskkonna ja kogukonnatunde loomisesse,» rõhutas ta.