Vähem kui saja tuhande euro eest on võimalik saada ärihoone omanikuks

1975. aastal ehitatud hoone üldpindala on 731 ruutmeetrit. Kuigi selle ümber olevad teed on heas seisus, siis on hoone enda seisukord keskmine.

«Ärihoone asub Põlva linna keskosa kõige käidavamas ja ligipääsetavamas kohas- peatänava ääres. Naabruses paiknevad Põlva Kaubanduskeskus, Põlva Kultuuri-ja Huvikeskus ja Põlva Keskraamatukogu. Hoone on algselt ehitatud kinohooneks, hiljem on majas olnud erinevad kauplused, bürood ja teenindusettevõtted. Viimastel aastatel on hoones tegutsenud ööklubi,» on kuulutuses kirjas.