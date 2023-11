Hundijahi algus lükkus edasi

Keskkonnaameti kinnitusel on nad koostamas otsust hundijahi korraldamiseks käesoleval jahiaastal. Eelnõu on valmis ja see on saadetud tutvumiseks erinevatele huvirühmadele. Tagasisidet oodati hiljemalt esmaspäevaks, edastas Eesti Jahimeeste Liit.