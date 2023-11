Piiride muutmise algatasid eelmise aasta mais 13 kohalikku elanikku, kelle sõnul on külarahva meelsus ja ühtekuuluvustunne seotud Antsla valla ja selle keskuseks oleva Antsla linnaga. Avalikud teenused on inimestele paremini kättesaadavad Antsla vallast ning ka ühistranspordi ühendus on parem Antsla linna, vähem Valgaga.