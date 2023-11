Koroonaviirusesse nakatumine on kahekordistunud

Eelmisel nädalal haigestus Eestis koroonaviirusesse 1829 inimest, nakatumine on üle-eelmise nädalaga võrreldes tõusnud pea 60 protsenti.

Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna juhataja Kärt Sõber ütles, et arvestades haigestumise kasvu, tuleks üle 60-aastastel end esimesel võimalusel koroonaviiruse vastu vaktsineerida.

«Immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab sel hooajal vaktsineerida riskirühma kuuluvaid inimesi, kelleks on peamiselt 60+ vanuses inimesed ja raskete krooniliste haigustega inimesed. Seda juhul, kui neil on viimasest vaktsineerimisest või koroonaviirusest läbipõdemisest möödunud üle kuue kuu,» sõnas Sõber.

Novembri alguses Eestis ringlev koroonaviiruse tüvi saadab haiglaravile eelkõige vaktsineerimata eakaid. «Möödunud nädala jooksul hospitaliseeriti sümptomaatilise COVID-19 tõttu 149 patsienti, kellest pea 75 protsenti on üle 60-aastased ja valdavas enamuses on nad ka vaktsineerimata,» selgitas Sõber. Koroonaviiruse vastane vaktsineerimine on eakate puhul ainus võimalus raskete haigusjuhtude ennetamiseks.