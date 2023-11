See valgete käsipuudega puitsild asub Pärna puiestee lähedal ja selle seisukord on viimasel ajal üha hullemaks muutunud. Üks laud ongi käsipuult juba puudu ja teised niivõrd pehkinud, et needki ähvardavad vette kukkuda, kui mõni pahaaimamatu jalutaja neile toetuda otsustaks.