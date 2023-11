220 reservväelast ootab lisaõppekogunemine

Need 220 reservväelast, kelle üksus lisaõppekogunemisele kutsutakse, on kohustatud ilmuma kutses märgitud ajal kutses määratud kogunemiskohta. Seda, kas nad on kogunemisele kutsutute seas, saavad reservväelased kontrollida kaitseväekohustuslaste registrist kaitsevaeteenistus.ee.