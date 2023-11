Lahendus on kasulik mõlemale osapoolele. Kui muidu läheb haisev sõnnik otse põldudele, siis edaspidi liigub see esmalt gaasijaama. Seal seda töödeldakse ning eraldub metaan. Ülejäänud osa toimetatakse farmi tagasi ning seda saab jätkuvalt väetisena kasutada. Vedelsõnnik seisab praegu farmi territooriumil kolmes hiiglaslikus anumas, millest kaks on 6000- ja üks 10 000-kuupmeetrise mahuga.