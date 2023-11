Arved Breidaks: miks hunt heinu ei söö?

Iga sügis toob lehte lugusid, kuidas võsavillemid on maal lambaid murdnud või keti otsast koera ära rappinud. Lood on erinevad: alates sellistest, kus lambaid ei kaitsnud pimedal karjamaal õieti miski, kuni selleni välja, et abi polnud ei karjakoerast, elektrikarjusest ega peremehe linnuunest.

Hunti selles süüdistada, et ta hundi moodi end üleval peab, näib kohatu. Hunt on murdja loom ja loomad – nagu inimesedki – on valdavalt ratsionaalsed olendid: teevad seda, mis on kõige otstarbekam. Hunt ei murra lambaid sellepärast, et ta neid vihkaks või lambapidajaid eriliselt vaenaks. Ei, ta murrab, sest need on talle parasjagu kõige käepärasem saak.