Põlva gümnaasiumi direktor: meie majas ei oleks streik seaduspärane

Eestis on tõesti õpetajatest puudu ning koolid peavad leidma lahendusi, kuidas vajalikud ametikohad täita, samas tagada ka õpetajate ja õpilaste motiveeritus. Raha, mida probleemi leevendamiseks kasutada, enamasti ei ole ja siis peavad koolijuhid olema loovad. Maakohtades on need probleemid võimendatud, kuna õpetajad liiguvad suurematesse keskustesse, sest seal on mõistlikumad töötunnid ja suurem palk.