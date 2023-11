Sarap tunnistas, et idee juhatada mõni videolugu sisse võru keeles tuli juba eelmisel aastal. Kahjuks oli aga võru keele nädal toona juba läbi. «Seekord panime produtsendiga varakult kuupäeva paika, et ma kindlasti võru keele nädala alguses saadet juhiksin.»

Võrukeelne ülesastumine tekitas Võrust päris mehes häid emotsioone. «Meeletult äge tunne oli: kodune ja soe. Olin just kui võrokestele lähemal. Ka tagaside on olnud meeldiv. Avaldatakse tänu, et sellise asja ette võtsin.»