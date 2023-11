Parima taimekasvataja tiitel tuli Põlvamaale

Tiitli andis välja Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES). «Augustis toimunud parima taimekasvataja valimise konkursil külastasime nelja omanäolist aiandustootjat. Ranet Roositalu tõusis esile oma selgete tulevikuplaanide poolest ning innovaatiliste tootmisvõtetega,» ütles MESi juhatuse liige Meelis Annus. «Ta on otsinud parimaid aianduse praktikaid naaberriikidest ja kohandanud need Eesti oludesse, mille tulemusena suudab ta ettevõtte arendamiseks kasumit teenida.»

Aunimetusega kaasnes ka skulptor Tauno Kangro tehtud skulptuur «Naeri tõmbamine». Tiitel anti kätte neljapäeval Harjumaal Siidrifarmis toimunud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja lõikuspeol.

MES-i eesmärk on toetada ja elavdada Eesti maapiirkonna ettevõtlust ja kujundada maaelu mainet. Aunimetuste väljaandmise eesmärk on tunnustada tegusaid inimesi, kes annavad oma panuse maaelu maine kujundamisele ja on teistele eeskujuks.