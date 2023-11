Päästeamet kontrollib kodudes suitsuanduri olemasolu

Suitsuandur on juba 14 aastat kohustuslik, kuid päästeameti kurvastuseks paljudest kodudest puudu.

Sel aastal on tulekahjudes hukkunud 33 inimest, neist viimased viis paaril viimasel nädalal eluhoonetulekahjudes Lõuna-Eestis – Valga-, Tartu-, Viljandi-, Võru- ja Põlvamaal. Suitsuandur puudus neljal juhtumil, ühel puhul oli andur pandud kapi peale, kus sellest aga kasu ei olnud.

Päästeamet meenutab elutähtsa seadme vajalikkust ühekordse ja mahuka kontrollkäiguga. Suur on tõenäosus, et ka teie koju satuvad päästjad ja inspektorid, et veenduda suitsuanduri olemasolus, õiges paigalduses ja töökorrasolekus, teatas päästeamet.

Töökorras suitsuanduri puudumisel on päästetöötajatel võimalik süüdlast lühimenetluse korras trahvida 40 euroga.