Politsei vägistamistega seotud menetluste lõpetamistest: see ei ole kunagi politsei ainupädevuses

Politsei sõnul on ainuüksi Võrumaal sel aastal menetlusse võetud üheksa vägistamisega seotud juhtumit. Seda viimase kümne kuu jooksul. Valgamaal on menetlusse võetud juhtumite arv kuus ja Põlvamaal neli. See teeb kolme maakonna peale kokku ainuüksi 19 juhtumit sel aastal. Siinkohal tuleb tähele panna, et kõiki võimalikke vägistamisi menetlusse ei võeta.

Viimase viie aasta statistika vägistamiste osas on eriti nukker, seda just Võrumaal. 2019. aastast on seal menetlusse võetud koos selle aastaga 46 juhtumit. Põlvamaal on samal perioodil menetlusse võetud 14 juhtumit, kusjuures aastal 2021 oli sama näitaja null. Valgamaal on viimase viie aasta jooksul menetlusse võetud 20 juhtumit.